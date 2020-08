Homem é baleado ao reagir a assalto, atravessa ponte e é socorrido no Bairro 6 de Agosto

Emanuel Jesus Kitio, 34 anos, foi ferido com um tiro no braço, na noite desta terça-feira (18), próximo ao Mercado dos Colonos, na Rua Estado do Acre, no Bairro da Base, região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem estava caminhando, quando um criminoso o abordou e tentou realizar o assalto. Emanuel reagiu, mas acabou levando um tiro no braço.

Para não morrer, a vítima atravessou a ponte Jucelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, e se abrigou próximo a uma drogaria no Bairro Seis de Agosto, onde populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou Emanoel ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares colheram informações sobre as características do assaltante e fizeram buscas na região, mas o bandido não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).