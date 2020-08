Em resposta a ruralistas, mobilização via WhatsApp instala outdoors contra Bolsonaro no interior de SP

Jornal do Povo

Um grupo de professores, pequenos comerciantes, estudantes e trabalhadores do comércio decidiu se unir em Ourinhos, interior de São Paulo, para responder a outdoors instalados por ruralistas. As mensagens exaltavam o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o grupo Amigos de Ourinhos contra o Fascismo, a mobilização conjunta arrecadou doações que variavam de 10 a 300 reais e conseguiu o suficiente para instalação de quatro cartazes contra Bolsonaro na cidade. Dois já foram colocados.

Os outdoors apontam a responsabilidade do presidente na tragédia da pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas no país. Além dos números da doença, frases ditas pelo ex-capitão minimizando a pandemia – “E daí?” e “Não sou coveiro” – e a hashtag #OurinhosNãoFechaComBolsonaro aparecem nos cartazes.

A mensagem dos ruralistas – que tinha o logo do Sindicato Rural de Ourinhos – apresentava a tag #FechadosComBolsonaro e falava em Deus e Família.