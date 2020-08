Após tentativa de assalto, criminosos são presos pela PM na Amadeo Barbosa

Dois homens foram presos, na noite desta segunda-feira (17), após tentarem realizar um assalto nas proximidades da Avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da vítima do assalto, ela estava parada dentro do próprio carro, quando dois criminosos surpreenderam o motorista. Ao perceber que iria ser roubado, o homem acabou acelerando o carro, saindo rapidamente do local.

Após a saída de forma rápida, os bandidos de posse de uma arma de fogo realizaram ainda dois disparos contra o veículo, que não foi atingido e nem o proprietário.

A vítima ligou para o CIOSP e denunciou o caso. Uma guarnição do 2° Batalhão começou a fazer ronda e acabou encontrando os acusados ainda próximos a avenida e que estava de posse de um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, juntamente com a arma apreendida, para ser tomada as medidas cabíveis.