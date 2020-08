Motociclista morre após bater veículo em carro na BR-364

Um motociclista morreu durante um acidente de trânsito no quilômetro 14 da BR-364, em Acrelândia, interior do estado. A vítima não teve o nome divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC).

A batida ocorreu no início da noite de sexta-feira (14). O motorista do carro permaneceu no local e fez um teste de bafômetro, que deu negativo.

A PRF-AC informou que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o motociclista invadiu a pista contrária e bateu no carro. O motorista morreu no local.

Após prestar os esclarecimentos no local do acidente, o motorista do carro foi levado para o hospital de Acrelândia para atendimento médico.