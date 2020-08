Mais de 330 nomes podem ficar inelegíveis no Acre em 2020

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou na última sexta-feira, 14, a relação dos políticos e gestores com condenações transitadas em julgado nos últimos oito anos no Acre.

Essas condenações podem tornar os responsáveis inelegíveis em 2020, segundo a legislação vigente. São pelo menos 339 nomes que podem não ter direito a participar do pleito eleitoral deste ano.

“A referida relação já foi devidamente encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral. A emissão de certidões negativas também está disponível”, informa o TCE.

Veja a lista:

http://corporativo.tce.ac.gov.br/ejuris/menu_certidao/