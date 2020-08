Homem consome combustível, fica “turbinado” e tentar se matar

O jovem Cleucimar Amâncio de Souza, de 20 anos, acabou tentando com a própria vida, na manhã deste domingo (15), no km 3 do Ramal do Joca, na Rodovia AC-90, conhecido como Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava consumindo cachaça desde sábado (14), mas após a bebida acabar, o rapaz começou a ingerir álcool, gasolina e outros derivados. Depois de perder o senso e o controle, acabou tentando tirar a própria vida, usando um objeto cortante para atingir o próprio corpo.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Cleucimar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Baixada da Sobral.