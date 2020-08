Ensolarado e quente no Acre: Temperatura na capital pode chegar a 36° neste domingo

A previsão meteorológica do Sistema de Proteção da Amazônia para este domingo, 16, no Acre, aponta para tempo claro e aberto em todo o Estado. O clima deve continuar ensolarado e muito quente. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, sem previsão de chuva.

A temperatura máxima em Rio Branco pode chegar a 36° e a mínima é de 22° para hoje. A umidade do ar está em 90%.

A semana também começa ensolarada e quente em todo o Acre. Nessa segunda-feira, 17, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões acreanas, com muito sol e calor e sem previsão de chuva.