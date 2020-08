Enfermaria de campanha é instalada em terra indígena na fronteira do Acre com Peru

Com o avanço do coronavírus nos territórios indígenas, e o grande número de mortes por complicações no sistema respiratório, nos deparamos com o desafio de apoiar a construção das enfermarias de campanha nas aldeias.

Assim, em uma parceria entre COIAB, Dsei Alto Rio Purus, acaba de ser instalada uma UAPI na aldeia Jatobá, na Terra Indígena Mamoadate, na fronteira do Acre com o Peru. As chamadas Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPIs) estão sendo instaladas em aldeias estratégicas em diversas regiões da Amazônia, para atender casos de síndrome gripal de baixa e média complexidade, com ambientes adaptados às necessidades dos povos indígenas.

Cada UAPI é composta por concentrador de oxigênio, cilindro de 50 ml de oxigênio, acessórios de oxigenoterapia, Kit de válvulas e fluxometros, gerador a diesel, colchão inflável, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre outros itens.

A unidade atenderá 16 aldeias onde vivem cerca de 1200 indígenas dos povos Manchineri e Jaminawa. Na Terra Indígena Mamoadate, já são 52 casos confirmados da Covid-19. A situação é também preocupante pelo fato desta área ser habitada por grupos indígenas isolados, conhecidos como Mashco, e muito mais vulneráveis a doenças infectocontagiosas. (Coiab).