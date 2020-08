Carro capota e deixa quatro jovens feridos na estrada de Porto Acre

Os jovens Roque Silva da Costa, 21 anos, Raíssa Cristina Oliveira, 20, Fabíola Santos de Castro, 19, e Pâmela Oliveira de Araújo, 19, ficaram feridos após sofrerem um acidente, na tarde deste domingo (15), no km 18 da Rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre.

Pessoas que passavam pelo local no momento do acidente disseram que as vítimas estavam em carro modelo Uno Mille, de cor prata e placa MZQ-3451, trafegando no sentido Rio Branco/Porto Acre. Roque estava dirigindo o carro e tentou desviar de uma motocicleta, mas a roda do veículo acabou atingindo um buraco. Com isso, o carro capotou diversas vezes e parou em uma área de mata.

As três garotas foram arremessadas para fora do veículo, provavelmente por estarem sem cinto de segurança. Roque usava cinto e permaneceu dentro do carro, e fraturou o braço. Raíssa foi arremessada a uma distância maior e teve um corte profundo na cabeça. Fabíola fraturou o braço direito e Pâmela teve uma fratura no fêmur.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para o local, que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as quatro vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).