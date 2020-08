Carro-bomba explode em frente a hotel e deixa mortos na Somália

Atentado teria deixado ao menos 28 pessoas feridas em Mogadíscio, capital do país. Local é conhecido por ser frequentado por funcionários do governo

Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas após uma explosão, neste domingo (16), em frente ao Hotel Elite, em Mogadíscio, capital da Somália. De acordo com a Agência Reuters, a informação foi confirmada pelo chefe de um serviço local de ambulância.

A agência de notícias estatal SONNA informou que o grupo islâmico Al Shabaab teria atacado com um carro-bomba na entrada do local. Segundo o órgão, os tiros vinham de dentro do hotel e, por isso, as forças de segurança do governo foram enviadas para a região.

“Há mortos e feridos entre pessoas que passavam perto do hotel e outras que estavam dentro do hotel. Entre os mortos estaria um diretor do ministério da informação”, disse SONNA, citando o porta-voz do ministério, Ismail Mukhtar Omar.

Uma testemunha, Ahmed Ali, disse à Reuters: “Ouvi uma grande explosão no hotel, seguiu-se um tiroteio e depois nuvens de fumaça”. Um porta-voz da polícia, Sadik Ali, confirmou que houve uma explosão, acrescentando: “Vamos atualizá-lo mais tarde.”

O chefe do serviço de ambulâncias Aamin, Abdikadir Abdirahman, disse que pelo menos 28 pessoas ficaram feridas. O hotel é frequentado por muitos funcionários do governo e pessoas da diáspora somali.