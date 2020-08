Campeonato Acreano retorna neste domingo e será transmitido pela Rádio Difusora

Após quase 5 meses parada devido à pandemia do novo coronavírus, a Rádio Difusora Acreana voltará a transmitir partidas de futebol neste domingo (16). O jogo será realizado com portões fechados. Às 15h, haverá rodada dupla no Florestão: São Francisco x Vasco e Andirá x Humaíta, que vão se enfrentar na reabertura do Campeonato Acreano 2020.

As equipes afirmam seguir todos os protocolos de saúde da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos governos estadual e federal. Haverá dois repórteres, dois narradores, dois técnicos e um para a transmissão.

Todos os atletas passaram por exames, assim como a comissão técnica dos times e nos demais profissionais envolvidos na partida. Todos tiveram resultado negativo para Covid-19.

A última partida realizada na competição ocorreu em 17 de março, na final do primeiro turno, com vitória do Galvez por 4 a 0 sobre o Atlético Acreano.