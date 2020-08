Brasil registra 726 novas mortes por covid em 24 h; total passa de 107 mil

O Brasil registrou 726 novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde ontem à noite, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. O total no país agora é de 107.297 óbitos.

Já os casos chegaram a 3.317.832 desde o início da pandemia no Brasil. Em 24 horas, as secretarias estaduais de Saúde registraram 38.937 novos infectados.

O balanço atualizado não inclui as novas mortes no Acre, que vai passar a divulgar o número apenas de segunda à sexta. Em nota, a secretaria de Saúde do estado (Sesacre) informou que os óbitos do fim de semana agora entrarão no boletim de segunda-feira.

Atualmente, o Acre soma 576 mortes pela covid-19.