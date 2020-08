Acre tem 32 novos casos de Covid-19, e Sesacre não divulga número de mortes no fim de semana

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 32 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste domingo , 16. Assim, o número de infectados saltou de 22.516 para 22.548, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa, ainda, que a lista de óbitos por Covid-19 passará a ser divulgada de segunda a sexta-feira. Desse modo, os óbitos do final de semana serão informados no boletim de segunda-feira. Atualmente, o Acre registra 576 óbitos pelo novo coronavírus.