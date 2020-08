Trabalhador rural é morto por causa de suposta disputa de terra no Acre

O trabalhador rural Raimundo Nonato, de 27 anos, foi morto com dois tiros nesta sexta-feira (14). O crime aconteceu na propriedade rural da vítima, localizada no km 17 de um ramal próximo à ponte do Rio Purus, na BR-364, em Manoel Urbano, interior do Acre.

Segundo informações de populares, o crime teria ocorrido logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O suspeito de executar Raimundo seria um homem identificado como Agnaldo de Oliveira Machado, que para efetuar o crime contou com a ajuda de um comparsa ainda não foi identificado.

Após executar Raimundo, a dupla teria fugido para o município de Jaci Paraná, no estado de Rondônia, em um carro. Ainda segundo os moradores da região, duas pessoas, sendo uma de 35 anos e uma criança de 10 anos, estariam desaparecidos após a morte de Raimundo.

Após tomar conhecimento do crime, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Segundo o comandante do Batalhão de Manoel Urbano, capitão Clever, quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima já sem vida e levaram o corpo ao hospital de Manoel Urbano.

O cadáver foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A polícia descobriu ainda que a suposta motivação que levou Agnaldo e o comparsa a assassinarem Raimundo seria uma disputa por terra. As informações ajudarão a Polícia Civil de Manoel Urbano a apurar a motivação.