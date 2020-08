Racha que matou Jonhliane Paiva teria começado no bairro Raimundo Melo

O argumento sustentado pela defesa do condutor do New Beetle, de que o estudante Alan Lima não conhecia Ícaro José da Silva Pinto e que transitava por coincidência ao lado da BMW pouco antes do acidente que matou Jonhliane Paiva de Souza, pode cair por terra. Novas imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pelo ac24horas mostram ambos os veículos lado a lado aproximadamente 17 minutos antes da colisão que tirou a vida da vítima em Rio Branco.

A BMW e o New Beetle são flagrados juntos exatamente às 6h13 do último dia 6 de agosto numa rua do bairro Raimundo Melo. O acidente que matou Jonhliane aconteceu quase 20 minutos depois, por volta das 6h30 – segundo testemunhas – já na Avenida Antônio da Rocha Viana. Foram justamente essas imagens que embasaram o delegado de Polícia Civil Alex Danny a confirmar que houve, sim, um racha durante o atropelamento e que fizeram o juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, decretar prisão preventiva dos dois acusados na noite de quinta-feira (13).