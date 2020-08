Presidente da Câmara de Rio Branco recebe alta após ficar com 80% do pulmão comprometido por causa da Covid-19

Após dez dias internado com Covid-19, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Antônio Morais, recebeu alta nesta sexta-feira (14). Ao G1, o presidente falou que a doença afetou 80% dos pulmões.

“Mas, já estou respirando sem os aparelhos”, resumiu.

Morais foi internado no último dia 4 em um hospital particular da capital acreana diagnosticado com o novo coronavírus e pneumonia. Ele começou a sentir sintomas de gripe uma semana antes da internação. No dia 30 de julho, o vereador fez uma tomografia que mostrou lesão no pulmão e resolveu fazer o exame de Covid-19.

O presidente permaneceu em casa se tratando, mas se sentiu mal e procurou a unidade de saúde. Na época, a assessoria de comunicação informou que o vereador é do grupo de risco por já ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Nesta sexta, o vereador explicou que vai continuar o tratamento em casa com a família e sendo assistido pelo ex-governador do Acre e médico, Sebastião Viana, e um fisioterapeuta.

Morais vai refazer, na próxima semana, o exame para saber se está curado do coronavírus.