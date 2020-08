Idoso quase fica ferido após cadeira de rodas quebrar na saída de hospital em Rio Branco

Um idoso de 86 anos quase ficou ferido após uma cadeira de rodas que ele utilizada quebrar na saída do pronto-socorro de Rio Branco. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira (14) e, segundo a família, isso revela o descaso com os equipamentos do sistema público de saúde.

A equipe de reportagem estava de plantão na porta do hospital quando flagrou o ocorrido. A família retirava o idoso pela saída de emergência e, ao se aproximar do veículo particular, a cadeira quebrou e o paciente caiu.

Segundo a família, o homem tem problemas cardíacos e tinha acabado de passar em procedimento de troca de marcapasso no coração. Os familiares reclamaram ainda do descaso com os equipamentos da saúde pública, pois o PS tem poucas cadeiras de rodas disponíveis e as que sobram estão danificadas.

Uma parente do idoso, que não quis se identificar, disse que o homem teve um ótimo atendimento na parte da saúde. “Mas a parte física do hospital está caindo aos pedaços, literalmente”, salientou.

A cadeira de rodas quebrada ficou jogada na entrada da emergência do hospital, para ser recolhida por algum funcionário e ser levada ao descarte, ou para o conserto.