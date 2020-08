Ícaro Pinto, condutor da BMW, é preso em posto de fiscalização da PRF

O fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto, o condutor da BMW 328i que atropelou e matou a trabalhadora Jonhliane Paiva de Souza, foi preso na tarde deste sábado (15) no Posto Fiscal da Tucandeira, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na divisa entre os estados do Acre e Rondônia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Acre.

Ícaro havia viajado para Fortaleza, no Ceará, e teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira (13), após a Justiça tomar conhecimento de vídeos que mostram o fisioterapeuta em uma praia. Ele estava sendo considerado foragido desde em que o dia que o mandado de prisão foi expedido.

Ícaro iria voltar ao Acre em um voo na manhã deste sábado, mas desembarcou em Rondônia, provavelmente para evitar ser preso em público no Aeroporto de Rio Branco, onde agentes da Polícia Civil esperavam por ele com o mandado em mãos.

Ele, então, tentou entrar no Acre em um carro, porém, agentes da delegacia da 1ª Regional e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) já esperavam por ele no posto de fiscalização e conseguiram cumprir o mandado de prisão contra Ícaro. O fisioterapeuta está sendo levado a Rio Branco para ser apresentado às autoridades acreanas.