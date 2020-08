Ícaro não se apresenta e já é considerado foragido da Justiça; defesa diz que o entregará em 48 horas

Apesar das declarações da mãe, a professora Alcilene Gurgel e do advogado de defesa Sanderson Moura, de que Ícaro José da Silva Pinto vai se entregar à polícia, até o momento, o delegado de Polícia Civil Alex Danny, que conduz as investigações, afirma que não recebeu nenhuma sinalização de quando o acusado de ter atropelado e matado Jonhliane Paiva ao disputar um racha se apresentará à polícia.

“Até agora não recebemos nenhuma sinalização por parte dele ou da defesa do momento em que vai se entregar. Não há tratativa, pelo menos que eu saiba, nesse sentido até o momento”, diz Alex.

Em relação a entrar em contato com a polícia do Ceará, já que Ícaro foi flagrado em Fortaleza, o delegado explicou que a partir do momento em que há a expedição de uma mandado de prisão, o documento já fica disponível para todo o país. “Quando o juiz decreta a prisão de alguém, automaticamente, esse mandado já entra em um banco de dados nacional que pode ser acessado em todo o Brasil”.

O advogado Sanderson Moura declarou ao ac24horas que não vai dizer quando Ícaro vai chegar a Rio Branco, mas que sua entrega à polícia deve ocorrer nas próximas 48 horas.