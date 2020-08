Ícaro deve chegar a Rio Branco via BR-364, com possibilidade de se entregar nesse domingo

As informações que chegaram à equipe do ac24horas que se encontra no Aeroporto Internacional de Rio Branco neste sábado, 15, apontam que, para despistar curiosos e a imprensa local, o fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto, de 33 anos, acusado de atropelar e matar a jovem Jonhliane Paiva de Souza, estaria, de fato, vindo para Rio Branco via BR-364, de carro, após ter desembarcado em Porto Velho (Rondônia).

Na manhã de hoje, uma intensa movimentação de policiais civis estava à espera de Ícaro no aeroporto, inclusive com o mandado de prisão nas mãos. No entanto, um gerente de operações de companhia aérea relatou que Ícaro desembarcou mesmo na capital vizinha para só então se deslocar para o Acre.

Ao ac24horas, o advogado de Ícaro, o criminalista Sanderson Moura, informou que “no momento certo ele irá se entregar”. Informações de conhecidos, vazadas à imprensa, apontam que há possibilidade de o acusado se entregar na manhã desse domino, 16, à polícia.