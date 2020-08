Ex-mulher de Pelé entra na Justiça para cobrar por pensão alimentícia

A ex-mulher de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Assíria Nascimento, entrou na Justiça para cobrar atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos dois filhos – Celeste e Joshua – no valor de R$ 375 mil. As informações foram divulgadas hoje (15) pelo jornal Folha de S. Paulo.

O processo está tramitando na 2ª Vara da Família de Guarujá, em São Paulo e, segundo a publicação, cada um dos dois filhos tem direito a “uma pensão de nove salários mínimos mensais, enquanto a ex-mulher recebe um benefício de 24 salários mínimos mensais”.

No dia 26 de junho, o juiz Alexandre de Godoi determinou a quitação da dívida em até três dias úteis após a comunicação da Justiça, mas segundo a Folha, essa comunicação ainda não foi feita.

Pelé e Assíria foram casados por 13 anos e se separaram em 2008. Atualmente, ela e os dois filhos vivem nos Estados Unidos.