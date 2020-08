Estado reforma e revitaliza Escola Divina Providência, em Xapuri

Agência de Notícias do Acre

Inaugurada em 1928, a Escola Divina Providência, em Xapuri, é parte da história do município. Abandonada por vários anos, ela recebeu recentemente uma atenção especial do governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Uma reforma completa foi realizada em um dos prédios mais antigos da “Princesinha do Acre”. Uma pintura completa, conserto das telhas e também do forro estão dentre as principais intervenções que foram realizadas para melhorar o atendimento a mais de 1,1 mil alunos dos ensinos fundamental II e médio.

Mais do que isso, a Divina Providência também foi contemplada com 10 novos computadores que, segundo a diretora da escola, professora Alcelina de Souza Oliveira, serão utilizados no setor administrativo, na coordenação pedagógica e também na sala de planejamento dos professores.

A escola recebeu, ainda, um kit fanfarra para que a Divina Providência, que tem uma tradição em diversos desfiles cívicos, possa representar o município nas competições e apresentações no Acre e Brasil afora.

“Ficamos muito felizes porque a Secretaria de Educação atendeu aos nossos pedidos e a gente só tem a agradecer tudo o que o governo tem feito pela nossa comunidade e pela melhoria da qualidade de ensino da nossa cidade”, enfatizou a diretora.

Outra escola tradicional de Xapuri que está sendo revitalizada pelo governo do Estado é a Plácido de Castro. Inaugurada em 1948 na gestão do então major Guiomard dos Santos, a escola atende alunos dos ensinos fundamental I e II e também é parte da história da educação do município.