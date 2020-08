Estado apoia realização de novenário em honra à Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul

Em sua 102° edição, a segunda maior festa religiosa da região Norte, o novenário em honra à Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, conta com o apoio do governo do Estado. Na manhã deste sábado, 15, feriado no município, o governador Gladson Cameli, acompanhado do vice-governador, Major Rocha, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior, e da Secretária de Estado de Empreenderismo e Turismo, Eliane Sinhasique, assinou convênio com a Diocese de Cruzeiro do Sul no valor de R$ 25 mil, que contribuirá para custear os gastos com o maior evento religioso do estado.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o novenário deste ano acontece de forma diferenciada, com a presença reduzida de público nas celebrações e sem a tradicional procissão que foi substituída por uma carreata.

O bispo Dom Flávio Giovanele disse que o convênio chega em boa hora e que ajudará nas despesas da festa. “Estamos encerrando nossa festa, mas a assinatura desse convênio é importante porque nossos gastos com o evento foram parcelados. Então, os convênios com os governos estadual e municipal nos ajudará com nossas despesas”.

Outro ponto destacado pelo líder religioso é a redução dos valores dos convênios propostos pela própria equipe diocesana. “Os valores foram menores do que ano passado em função da Covid-19, propusemos uma redução de 50% nos valores. O Estado nos repassaria R$ 50 mil e propusemos R$ 25 mil e o restante o poder público usará no combate à pandemia”, explicou o bispo.

O governador Gladson Cameli pontuou a importância de contribuir com esses eventos que trazem à tona a fé, a paz e a esperança do povo acreano.”O Estado tem a obrigação de ajudar os eventos religiosos em todo o estado e aqui em Cruzeiro do Sul não se poderia deixar de apoiar essa festa que, mesmo em um momento de pandemia, não deixou de ser realizada”.

Cameli confirmou que participará da carreata de encerramento do evento religioso.”Como cruzeirense sempre participo do novenário para renovar minha fé na certeza de que dias melhores virão para o nosso Acre”.