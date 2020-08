Acre registrou mais curados do que novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O Acre registrou mais curados da Covid-19 do que novos infectados nas últimas 24 horas. O boletim da Secretaria do Estado de Saúde (Sesacre) deste sábado (15) aponta que 112 pessoas foram consideradas livres da doença, enquanto o número de novos casos foi 81.

Assim, o número de curados da Covid-19 sobe de 15.505 para 15.617. Já o total de casos subiu de 22.435 para 22.516. Ainda segundo a Sesacre, 59 testes RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial.

Infelizmente, neste sábado, o estado ainda confirmou mais duas mortes devido à doença. O.V.C., de 95 anos, morador de Porto Acre, morreu no dia 12 na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). F.A., de 64 anos, morador de Xapuri, deu entrada no dia 6 no Hospital Epaminondas Jácome, porém, faleceu na quinta-feira (13).

Para conferir o boletim em PDF clique aqui: BOLETIM_COVID-19_ACRE_14_08_2020 ATUAL

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse: Boletim Assistência 14-08-2020