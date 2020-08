Com covid-19, sertanejo Cauan é encaminhado para UTI

Notícia foi divulgada pela mulher do cantor, Mariana Moraes, por meio do Instagram. “Estamos confiantes”, disse ela

Lutando contra a covid-19, Cauan, da dupla com Cleber, foi encaminhado para a UTI na tarde deste sábado (15). O cantor sertanejo foi internado em um hospital em Goiânia na última quarta-feira, após realizar exames e constatar que estava com 50% do pulmão afetado pela doença.

A atualização sobre o estado de saúde do músico foi divulgada pela mulher dele, Mariana Moraes, por meio da função stories do Instagram. Apesar da situação delicada, ela se mostrou confiante na recuperação do marido.

“Estamos aqui confiantes. O Cauan está indo para a UTI, porém, nós já temos certeza de que a cura já corre nas veias dele”, disse.

Mariana aproveitou para agradecer pelo apoio que Cauan tem recebido dos fãs. “O carinho de vocês é essencial na vidinha dele. E ele está bem, está feliz” disse. “Fisicamente ele ainda não se encontra bem, mas cremos que em poucas horas ele já sentirá a cura em suas veias”, complementou.