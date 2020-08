Brasil tem mais 1.060 mortes e 50.644 casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou mais 50.644 casos de covid-19 em 24 horas, e o número total de infectados pelo coronavírus chegou a 3.275.520. Os dados foram computados até as 18h30 desta 6ª feira (14.ago.2020) pelo Ministério da Saúde.

Foram notificadas 1.060 mortes desde o dia anterior. O total subiu para 106.523.

O Ministério da Saúde estima que 2,4 milhões de pessoas que contraíram a doença já se recuperaram. Outras 784,7 mil estão em acompanhamento.

O Brasil é o 2º país do mundo com mais mortes e mais casos de covid-19. Só os Estados Unidos, com 5,5 milhões de infectados e 171,4 mil mortes, têm números maiores.

O 1º caso de covid-19 no país foi registrado em 26 de fevereiro de 2020. A 1ª morte, em 12 de março de 2020.