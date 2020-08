TSE incentiva eleitores a serem mesários voluntários na eleição

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou uma mensagem em vídeo na que convoca a população a atuar nas Eleições Municipais de 2020 na função de mesário. O pleito, para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ocorrerá nos dias 15 e 29 de novembro em 5.569 municípios do país, após o Congresso alterar as datas antes marcadas para outubro, em razão da pandemia de covid-19.

“Quero convocar brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um relevante serviço como mesários”, conclamou o ministro, ressaltando que os 32 anos ininterruptos de democracia vividos pelo país são uma benção.

O vídeo é um de uma série que o TSE vem divulgando. O médico Dráuzio Varella também estrela a campanha.

Ao convocar os cidadãos para participação voluntária como mesários, o presidente do TSE enfatizou que esse é o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Também afirmou que a eleição é um dos ritos vitais da democracia, pois é por meio do voto “que garantimos nosso presente e desenhamos nosso futuro”.

O presidente do TSE lembrou que haverá a distribuição de máscaras e protetor facial para todos os mesários. O convite para atuar no pleito não se aplica aos cidadãos enquadrados no chamado grupo de risco, como os idosos.

“Se você não é do grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Inscreva-se no site da Justiça Eleitoral do seu estado ou pelo e-título”, disse o ministro. Ele reiterou a importância desse grupo de colaboradores que servem à democracia e ajudam a administrar o processo eleitoral no dia das eleições.