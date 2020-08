São Paulo bate Fortaleza por 1 a 0 na volta de Rogério Ceni ao Morumbi

No primeiro jogo de Rogério Ceni enfrentando o São Paulo no Morumbi, o tricolor paulista se deu melhor e venceu o Fortaleza por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

O jogo marcou também a estreia do São Paulo no Brasileirão, já que na primeira rodada a partida contra o Goiás foi adiada devido a casos de covid-19 detectados no esmeraldino.

O gol da partida saiu no final da primeira etapa, com Daniel Alves, aos 42 minutos. Na etapa complementar, o Fortaleza chegou a empatar a partida, com menos de 5 minutos, mas o árbitro anulou o gol, com auxílio do VAR, por um toque de mão.

Apesar do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, os torcedores do São Paulo fizeram homenagens ao antigo capitão. Com faixas e cartazes, dezenas de pessoas se posicionaram na frente do portão principal do Morumbi para receber o ídolo.

Além disto, faixas e imagens do capitão do São Paulo na conquista do mundial de 2005 foram expostos na arquibancada do estádio e no telão do Morumbi.

Pela próxima rodada, os paulistas vão ao Rio enfrentar o Vasco, no domingo, enquanto os cearenses recebem o Botafogo, no Castelão, também no domingo.