Record define data de estreia de A Fazenda 2020 e aumenta pré-confinamento dos participantes

A Record já definiu a data de estreia de A Fazenda 2020. A nova edição do reality show rural vai acontecer no dia 8 de setembro, uma terça-feira, como havia sido noticiado anteriormente.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, os 20 participantes que serão confinados, e mais quatro reservas, serão colocados em isolamento em um hotel, antes da estreia, desta vez por mais tempo. O período foi ampliado para 14 dias, iniciando assim no dia 25 de agosto.

Cabe ressaltar que, durante este pré-confinamento, o elenco desta nova temporada vai se submeter a uma série de exames para monitorar a possibilidade de contrair coronavírus. Este monitoramento, inclusive, irá se estender durante toda a duração do programa.

A direção já fechou o cronograma de como vai funcionar as mecânicas do programa este ano, contando com algumas mudanças. A formação da roça agora acontecerá às terças-feiras. Já a prova do Fazendeiro será realizada às quartas-feiras e as eliminações acontecerão às quintas-feiras.

Há uma grande especulação sobre os nomes dos participantes; alguns rumores dão conta de ex-BBBs, mas nada ainda foi confirmado. A apresentação do reality show segue a cargo de Marcos Mion.