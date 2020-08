Mãe e filha de 8 anos ficam feridas após carro cair dentro de córrego em Rio Branco

Uma mulher identificada apenas como Raquel e sua filha, de 8 anos, ficaram feridas após sofrerem um grave acidente, na noite desta sexta-feira (14), em um córrego, na Rua Irapuru, no Conjunto Ouricuri, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a motorista estaria trafegando em alta velocidade, em um carro modelo Uno Mille, de cor verde e placa MZW-3150, quando acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista e capotou por diversas vezes até parar dentro do córrego.

Pessoas que viram o momento do acidente correram para ajudar as vítimas que ficaram muito machucadas na cabeça e no rosto. Ainda segundo informações de uma testemunha, mãe e filha se salvaram porque, no momento do capotamento, estava usando o cinto de segurança, que evitou que elas fossem arremessadas para fora do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi levado por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).