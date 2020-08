Mãe de Ícaro diz que filho vai se apresentar à polícia com o advogado

Folha do Acre

A professora Alcilene Gurgel, mãe do fisioterapeuta Ícato Pinto, acusado de matar uma mulher atropelada durante racha na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, afirmou que seu filho vai se apresentar à polícia na presença do advogado.

Alcilene afirma que Ícaro não estava fora do estado curtindo a praia em Fortaleza. Ela afirma ainda que o filho se prepara para se apresentar à polícia ainda hoje.

“Ele está num lugar e assim que a prisão for decretada ele vai se apresentar com o advogado”, disse a mãe na noite de quinta, antes do juiz decretar a prisão de Ícaro e Alan Araújo.