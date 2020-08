Iapen descobre plano de fuga e volta a suspender visitas intimas e familiares

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) anunciou, nesta sexta-feira (14), que voltará a suspender, por 15 dias, as visitas íntimas e familiares aos presos do “Chapão”, do presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

A decisão foi tomada após uma equipe de segurança da unidade descobrir um plano de fuga que seria concretizado no domingo (16) durante o retorno da visita familiar aos presos do Chapão (pavilhões G, H, I, J, K e L).

Segundo o Iapen, ao longo de uma revista, os policiais penais de plantão encontraram celas danificadas, juntamente com escadas artesanais, cordas artesanais do tipo “tereza” e objetos cortantes.

“A equipe decidiu que ficam suspensas por 15 dias as visitas íntimas e de familiares na Unidade de Regime Fechado nº 01 de Rio Branco, com foco no restabelecimento do padrão mínimo de segurança”, finalizou a nota.