César Messias pretende disputar prefeitura de Cruzeiro do Sul, dizem aliados

O ex-prefeito César Messias, presidente estadual do PSB, que relutava em disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, mudou de ideia com a cassação de Ilderlei Cordeiro.

O ex- gestor do município voltou a pensar novamente no assunto e, caso decida disputar o pleito, teria o apoio do governador Gladson e o senador Petecão indicaria Henrique como vice da chapa.

César que está residindo em Rio Branco, deve chegar na sua terra natal nesta sexta-feira, 14, informou fontes ligadas ao líder político.