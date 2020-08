Prefeitura de Rio Branco leva atendimento em saúde às comunidades mais distantes durante pandemia

O Programa Saúde Comunidade da Prefeitura de Rio Branco, que tem como objetivo levar atendimento de saúde às comunidades mais distantes, mesmo durante a pandemia de Covid-19, continuou sendo realizado cumprindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Vigilância em Saúde.

A coordenadora do Programa, Rejane Gonçalves, informou que somente no período de 01 de julho a 08 de agosto quase mil pessoas foram atendidas e realizados 4.163 procedimentos entre: consulta de enfermagem, pré-natal, testes rápidos (HB, HC, SIFILIS, HIV), distribuição de medicamentos mediante receita, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, distribuição de hipoclorito, distribuição de soro para reidratação oral, além de realização de palestras educativas com temas voltados à saúde.

“Desde a implantação do Programa Saúde na Comunidade, em 2005, já foram realizados centenas de atendimentos sempre buscando, dentro das possibilidades, ter uma visão holística de cada usuário que procure pelo serviço”, pontuou a coordenadora.

As equipes as Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) se deslocam até as comunidade da zona rural e ribeirinha do município de Rio Branco para, ainda segundo ela, realizar o atendimento que se dá de forma integral, visando à prevenção, promoção e a redução de doenças e agravos, contribuindo desta forma, para o bem-estar e a melhoria na qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram contemplados neste último período os moradores dos Projetos de Assentamento (PAs): Cajazeira, na Unidade Básica de Saúde Elvira Cruz Braga; Barro Alto, na escola União Florestal, no Ramal do Carlinho; Moreno Maia, na escola Monte Alegre, no Ramal do Rodo, e na escola Ena de Paula, no Ramal do Remansinho; Quixadá, na escola Sebastião Pedrosa, no Colibri; e no Ramal do Riozinho, na escola Manoel Lindoso.