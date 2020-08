Palmeiras e Fluminense ficam no 1 a 1 em jogo fraco no Brasileirão

Na estreia do Palmeiras no Brasileirão, após o título Paulista, a equipe de Vanderlei Luxemburgo não conseguiu sair do 1 a 1, nesta quarta-feira, com o Fluminense, no Maracanã.

Com o placar definido nos primeiros 45 minutos, graças a gols de Luiz Adriano e Evanilson, as duas equipes alcançam o primeiro ponto no campeonato. O Palmeiras ainda aguarda a partida da primeira rodada, contra o Atlético-GO ser remarcada, enquanto o Fluminense foi derrotado pelo Grêmio, no domingo.

Empolgado pelo título do Paulistão, conquistado no último sábado sobre o Corinthians, o Palmeiras abriu o placar com Luiz Adriano antes dos 15 minutos da primeira etapa. Mas o que poderia ser o indício de uma ofensiva alviverde, logo se mostrou o contrário.

Com o time recuado, o Verdão viu o Flu crescer, até que, aos 38, Evanilson empatou a partida.

No segundo tempo as chances foram ainda mais escassas, com as principais oportunidades vindo após os 30 minutos, já com muitas alterações em campo.

No próximo sábado o Palmeiras volta aos seus domínios para enfrentar o Goiás, às 21h30. Já o Fluminense recebe, no próximo domingo, o Internacional, novamente no Maracanã.