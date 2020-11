Motorista que capotou carro em Cruzeiro do Sul já foi autuado 6 vezes por embriaguez ao volante

Já se encontra preso na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul o motorista Francisco das Chagas Teles, mais conhecido por Tarzan, que capotou o carro na Avenida Boulevard na tarde dessa quarta-feira, 12, em Cruzeiro do Sul. Antes de capotar, ele colidiu eu um veículo que estava estacionado.

O comandante do Pelotão do Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Belo, afirmou que o homem estava embriagado quando causou o acidente. “Ele chegou a ser levado para o hospital mas está preso na delegacia agora”, contou o militar.

Segundo testemunhas, antes do acidente, Tarzan estava bebendo em um local perto da Boulevard. A chefe da 1° Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Cruzeiro do Sul, Taynara Martins, enfatiza que esta é a sexta vez que Francisco é autuado por embriaguez ao volante. “Ele já cumpriu suspensão da habilitação e demais sanções”, detalha.