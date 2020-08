Motorista de BMW que matou mulher atropelada é visto em praia de Fortaleza

O fisioterapeuta Ícaro Teixeira Pinto, condutor da BMW 328i que atropelou e matou a trabalhadora Jonhliane Paiva, não está em Rio Branco. Enquanto o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Acre, Ícaro curte as belas praias de Fortaleza, no Ceará

Em vídeo que circula nas redes sociais, uma pessoa filma o Ícaro embaixo de uma barraca na praia. No vídeo, uma mulher aparece ao lado do fisioterapeuta. Ela seria a jovem que estava com Ícaro no momento do acidente ocorrido na manhã da última quinta-feira (6).

A mãe de Ícaro, Alcilene Gurgel, afirmou que os vídeos seriam antigos, porém, a pessoa que filmou o fisioterapeuta na praia descreveu, ainda no vídeo, que realmente era o motorista que atropelou Jonnhliane. “Só tela (gíria acreana) aí galera, o assassino da Jonhliane, em Fortaleza, no Ceará, curtindo uma praia e tomando uma água de coco”.

O Ecos da Notícia apurou que são dois vídeos que mostram Ícaro na praia. Em outro, de maior duração, começa com uma pessoa chamando Ícaro de “descarado”.

Ao analisar as gravações, é possível observar que os vídeos foram feitos utilizando celulares de modelo iPhone. O áudio das filmagens é um dos pontos que leva ao descarte a possibilidade de os vídeos terem sido gravados em datas anteriores e depois modificados.