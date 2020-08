Ministro do STJ decide mandar Fabrício Queiroz de volta à prisão

O ministro Félix Fischer, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), decidiu nesta quinta-feira (13) derrubar a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar. A determinação estabelece que eles sejam encaminhados para o regime fechado.

Preso desde o dia 18 de junho, Queiroz ganhou direito a cumprir a pena dentro de casa com o uso de tornozeleira eletrônica por determinação do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, durante o recesso do Judiciário.

Na decisão, Noronha alegava que Queiroz e a mulher se enquadravam nas recomendações do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), para o não recolhimento de detentos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os dois são acusados pelo MPF-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) pela tentativa de obstruir as investigações que apuram a o suposto esquema de desvio de salários no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio.