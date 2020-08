Menor é apreendido em Tarauacá com 04 quilos de maconha em ônibus que saiu de Cruzeiro do Sul

Em operação realizada na noite de quarta-feira (12), o Grupo Tático do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá e o CPcães do Bope de Rio Branco apreenderam o menor N. K. T. M., de 16 anos, com 04 quilos de maconha. O adolescente estava no ônibus que saiu de Cruzeiro do Sul, com destino a Rio Branco. De acordo com o acusado a droga seria entregue no município de Feijó.

Os policiais abordaram o veículo e pediram para que todos os passageiros saíssem do ônibus com suas bagagens de mão. Uma bolsa foi deixada no chão, na parte da frente de uma das poltronas. O menor confessou que a bolsa era de sua propriedade. Ao ser realizada a busca, a polícia encontrou o material entorpecente.

O menor informou para os policiais que ia entregar a droga na entrada de uma chácara, localizada após a rotatória de Feijó, para um peruano, que não conhece a identidade. Ele alegou que aceitou realizar o transporte do material porque estava devendo R$3 mil para traficantes locais. Segundo ele, dois homens que estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica entregaram a droga para ele em Cruzeiro do Sul.

O menor foi encaminhado para Delegacia Geral de Polícia de Tarauacá, onde foram tomados os devidos procedimentos legais.