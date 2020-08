Exaltado pela imprensa europeia, Neymar agradece apoio da torcida: “Quem espera sempre alcança”

Um dia depois de brilhar na virada do PSG sobre a Atalanta pela Liga dos Campeões, Neymar foi às redes sociais agradecer o carinho recebido justamente nas… redes sociais.

– Queria agradecer a todos pelo carinho e pela torcida. Quem acredita sempre alcança, não é mesmo? Valeu galerinha – postou o ex-santista, acrescentando ainda as hashtags #moicano, #julliete e #caixinhadesom, que bombaram no Twitter antes da partida contra a Atalanta em Lisboa.

Eleito o melhor em campo, Neymar foi exaltado pela imprensa europeia. O diário “Marca”, da Espanha, disse que o jogo foi um “recital” do brasileiro e deixou a questão: “É o melhor do mundo?”.

“Ele estava no nível Bola de Ouro. O brasileiro foi de longe o melhor, uma atuação digna do melhor jogador do mundo. Com ele nesta forma, o PSG consegue quebrar qualquer defesa, mesmo a do Atlético do Cholo (Diego Simeone)”, escreveu a publicação, se referindo ao possível rival do PSG nas semis na semana que vem.

Na Catalunha, o resultado foi considerado um “milagre” pelo diário “Mundo Deportivo”, que colocou uma foto de Neymar na capa com o título: ‘Neymar sobrevive”.

“Apesar de não ter marcado, Ney foi um pesadelo para a defesa italiana”, escreveu o jornal.