Emenda do vice governador Major Rocha para Acrelândia é liberada com apoio de Mara Rocha

Nesta quinta-feira (13/08), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) anunciou o pagamento de R$ 350.000,00 referente a emenda parlamentar de autoria do ex-deputado e atual Vice-Governador, Wherles Rocha para o município de Acrelândia.

O recurso é destinado à ampliação do Parque de Exposições de Acrelândia, uma antiga reivindicação dos produtores locais.

“Estou muito feliz em anunciar o pagamento desse recurso que permitirá a ampliação e melhoria do Parque, para exposição dos produtos agropecuários de Acrelândia. É muito bom poder contribuir para a liberação dessas emendas em nome do Vice-Governador que levam mais desenvolvimento para todos”, afirmou Mara.

O Vice-Governador Wherles Rocha ficou muito feliz com a notícia do pagamento: “Essa emenda foi um pedido dos produtores rurais de Acrelândia e Mara fez todo esforço para garantir o pagamento. Espero que, nesses próximos meses, ela consiga garantir a liberação de outras emendas minhas. Isso significa mais recursos para o Acre e mais desenvolvimento para nossos municípios”.