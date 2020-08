Dupla acusada de tráfico e integrar facção criminosa é presa no interior do Acre

Enfático, o delegado responsável pelas prisões, José Obetâneo, destacou que as forças de segurança continuam firmes

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (13) e prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas e organização criminosa em Mâncio Lima. As prisões ocorreram no bairro Cobal. Os acusados serão autuados em flagrante e encaminhados para o Presídio Manoel Nery da Silva em Cruzeiro do Sul.

“O Estado não vai permitir quaisquer tipos de conduta que ponham em risco a sociedade. A população de Mâncio Lima pode ficar tranquila, a polícia está firme e vai continuar combatendo o crime e a violência doa em quem doer. O costume do cachimbo é que entorta a boca. Esses caíram hoje, os próximos estão com a senha na mão só aguardando suas oportunidades”, enfatizou o delegado José Obetâneo.