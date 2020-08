Condutor de BMW que matou trabalhadora tem prisão preventiva decretada

Acatando pedido do Ministério Público, o juiz Alesson Santos Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, decretou nesta quinta-feira (13) a prisão preventiva de Ícaro José da Silva Pinto, o condutor da BMW 328i que atropelou e matou a trabalhadora Jonhliane Paiva, na última quinta-feira (6), em Rio Branco.

“Para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Ícaro José da Silva Pinto, filho de José Teixeira Pinto e Alcilene Maria Gurgel Silva Pinto, […] pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado de Jonhliane Paiva”, diz o magistrado.

O juiz também decretou a prisão preventiva de Alan Lima, um rapaz que estaria em um carro modelo Fusca apostando um “racha” com Ícaro momentos antes do acidente.

A decisão do magistrado veio logo após vídeos que mostram Ícaro em uma praia de Fortaleza, no Ceará, serem divulgados nas redes sociais. O condutor da BMW aparece embaixo de uma barraca ao lado de uma mulher, que supostamente seria a jovem que também estava em sua companhia no momento do acidente.