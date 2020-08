China detecta coronavírus em asas de frango congeladas oriundas do Brasil

Na China, asas de frango congeladas que foram importadas do Brasil tiveram amostras com resultado positivo para o novo coronavírus. A informação foi publicada pelo governo de Shenzhen, cidade no sul do país, e divulgada pela Reuters britânica.

Segundo a agência, em comunicado o governo local afirmou ter realizado testes em uma amostra da superfície dos congelados. Após o resultado positivo, outros produtos que haviam sido armazenados próximos ao lote infectado também foram testados; todos os resultados deram negativo.

O centro de prevenção e controle de epidemias da cidade também alega ter testado pessoas que podem ter entrado em contato com os produtos. Os resultados também deram negativo para a covid-19.

O governo pediu, na nota, que a população se mantenha atenta a congelados — em especial carnes e frutos do mar — que venham do exterior.

De acordo com a Reuters, desde junho várias cidades da área relataram casos de frutos do mar congelados contaminados. A agência também disse que um lote de camarões vindos do Equador foi outro a testar positivo para a presença do vírus.