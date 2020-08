O Brasil atingiu hoje 105.564 óbitos pelo novo coronavírus, sendo 1.301 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. As informações são do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte.

Ao todo, o país soma 3.229.621 diagnósticos de covid-19 — 59.147 casos foram notificados entre ontem e hoje.