Nesta quinta-feira, 13, um veículo acabou caindo no Rio Juruá, após realizar travessia em uma pequena balsa que liga o município de Cruzeiro do Sul à Rodrigues Alves. O fato foi registrado por um cinegrafista amador, que trafegava em uma outra balsa.

O carro ficou com a parte traseira atolada as margens do rio. Com ajuda de populares, o veículo foi retirado do local.