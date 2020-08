Acre volta a emitir carteira de identidade após negociação com empresa

O serviço de emissão de carteiras de identidade no Acre voltou a ser realizado no início deste mês de agosto em todo o Estado, após ter sido suspenso por falta de pagamento. O Instituto de Identificação confirmou o retorno da atividade depois que a Polícia Civil negociou a dívida com a empresa responsável pela emissão do documento, a Thomas Greg e Sons.

A dívida, de R$ 170 mil, era referente a cerca de 9 meses, fato que fez a empresa decidir suspender a emissão dos documentos em 22 de julho. Depois, a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) liberou verba para que o serviço voltasse à normalidade.

O Instituto de Identificação atende neste período de pandemia por teleagendamento, das 07h30 às 13 horas, as segundas e terças-feiras, somente para casos urgentes de necessidade do documento, como assuntos relacionados ao auxilio, doenças ou viagem. O número para contato é: (68) 3215-2484 ou (68) 3215-2451. As carteiras de identidade já emitidas são retiradas após consulta no telefone (68) 3215-2417.