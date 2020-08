Motorista de aplicativo é preso ao entregar droga para traficantes em Rio Branco

Um motorista de aplicativo, uma mulher e outros dois homens foram presos por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (12), na Rua Joaquim Macedo, no Bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares da Companhia Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava em patrulhamento de rotina, quando viram o motorista de aplicativo e as outras três pessoas em via pública, em fundada atitude suspeita.

Os policiais abordaram o quarteto e fizeram uma revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro do veículo foram encontrados 500 gramas de oxidado de cocaína, 3 celulares e uma quantia de R$ 1.105,00 em espécie.

Após os PMs perguntarem de quem seria a droga e do dinheiro, o motorista de aplicativo começou a relatar que estava com a esposa havia recebido uma notificação de uma corrida no bairro Apolônio Sales.

O motorista disse ainda que, quando chegou no local, uma pessoa pediu que o profissional levasse uma sacola até o Bairro São Francisco, em uma área de mata próxima a uma igreja. Ao entregar a “encomenda”, dois homens, entre eles um monitorado por tornozeleira, e a mulher receberam a sacola e o Bope chegou no local.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão às quatro pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para os devidos procedimentos.