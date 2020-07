A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, lançou nesta sexta-feira, 17, um alerta epidemiológico para médicos e profissionais de saúde sobre a nova inflamação que está afetando crianças e adolescentes, com suspeita de que esteja relacionada ao coronavírus.

O alerta está de acordo com a informação divulgada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Síndrome Pediátrica Inflamatória Multissistêmica Temporariamente Associada ao SARS-Cov-2 pode ser fatal e requer cuidados intensivos.