Na última semana, o que seria mais uma capacitação técnica aos profissionais de saúde sobre o serviço e manejo dos pacientes com Covid-19, tornou-se um treinamento na prática. Isso porque as equipes do Centro de Operações Especiais (COE) e o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Acre (Samu), ao chegarem na Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, se depararam com um paciente com a doença que necessitava ser transferido de maneira célere.

“Quando chegamos lá vimos que um paciente precisava ser transferido para um leito de UTI, então o mesmo foi intubado pela equipe. Ou seja, fizemos praticamente um treinamento em serviço mesmo. A equipe toda participou desta intubação e do manuseio com respirador e foi realizada a transferência adequada pro leito de UTI e conseguimos salvar mais uma vida”, destaca Emanuelle Nóbrega, da assessoria do COE.

A capacitação, que é ministrada pelas próprias equipes do COE e do Samu, consiste no manuseio correto dos pacientes com a Covid-19 para evitar riscos de contaminação e agravo do quadro clínico, bem como orientações acerca da utilização do respirador portátil.

Além de receber o treinamento, a Unidade Mista foi contemplada pela Secretaria de Saúde com um respirador de transporte.